Vaso criado para imperador chinês vendido por 16,2 milhões de euros

O valor de venda inicial da peça encontrava-se entre os 500 e os 700 mil euros. Segundo a Sotheby's Paris, a transação detém dois recordes. O recorde absoluto de venda na Sotheby's Paris - desde que o mercado abriu a casas de leilão estrangeiras - e o recorde de venda para porcelana chinesa, em França.





"Este é o único vaso conhecido com estes pormenores. É uma grande obra de arte", apontou o especialista de arte asiática Oliver Valmier, na apresentação da obra. "É como se tivesse descoberto um Caravaggio", adicionou, referindo-se aos quadros do pintor italiano.





A peça encontrava-se em perfeito estado de conservação e tem decorações policromadas com tons rosa, que representam uma paisagem com veados e pinheiros, numa montanha coberta de bruma. De acordo com a página da leiloeira, apenas um outro vaso similar é conhecido em França e pertence à coleção do Museu Guimet.