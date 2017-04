Viana compra mais de 4.000 peças de estuque para criar núcleo museológico

Lusa 27 Abr, 2017, 21:40 | Cultura

"É um vasto espólio que vai implicar um rigoroso trabalho de conservação e restauro, assim como de inventariação e catalogação para, futuramente, poder ser musealizado, criando um repositório desta memória", afirmou hoje à Lusa, a vereadora da Cultura da Câmara de Viana do Castelo, Maria José Guerreiro.

A responsável, que falava à margem da reunião ordinária do executivo municipal, adiantou não estar ainda definido se aquele espólio integrará os museus existentes na cidade ou se será criado um espaço de raiz.

A aquisição do espólio do Atelier Gessos Maceiro, a laborar em Lisboa desde 1790 e propriedade de descendentes de uma família natural de Carreço, em Viana do Castelo, foi hoje apresentada ao executivo municipal.

Maria José Guerreiro referiu que o município recebeu uma proposta de aquisição feita pelos descendentes do proprietário, cujo valor não revelou por estar ainda em fase de negociação.

"É um espólio muito interessante porque o estuque é uma arte muito relevante no concelho", sustentou, adiantando que a avaliação das peças foi realizada por técnicos do Museu do Estuque do Porto.

E acrescentou: "consideramos ser uma boa aquisição porque vamos trazer para Viana do Castelo peças e moldes únicos, desenhos, projetos, plantas, livros que atravessam todo o século XIX e XX e que podem ser não só o repositório, a memória de algo que se fez como inspirar os novos artistas e criativos".

A vereadora da Cultura destacou o "interesse" crescente no estuque como forma artística de expressão, classificando que aquele espólio pode ser "um excelente contributo" para a divulgação daquela "arte".

"As freguesias de Areosa, Carreço e Afife são alfobres de grandes estucadores do país", referiu, adiantando que, no próximo ano letivo, o município irá avançar com ações de formação dirigidas a jovens, com o apoio de estucadores do concelho disponíveis para passar testemunho".

Para a Câmara de Viana do Castelo, "as artes decorativas em gesso [estuque decorativo], de grande relevo e significado no concelho de Viana do Castelo, constituem uma das vertentes mais importantes da memória e identidade culturais e que urge defender e preservar".

"Ao tomar conhecimento de que o Atelier Gessos Maceiro pretendia vender o espólio que detém e que apresenta elementos decorativos e matrizes históricas e artísticas em gesso, desde o século XVIII ao século XXI, a Câmara Municipal de Viana do Castelo decidiu adquirir este espólio", referiu o município em nota hoje enviada à imprensa.

Em causa "estão elementos como matrizes históricas, material gráfico de produção nacional constituído por desenhos, esboços e estudos realizados pelos Mestres da Oficina Maceiro ao longo dos mais de 200 anos de atividades e alguns moldes funcionais, para exemplificação didática, constituídos por moldes de lâmina e estruturas de suporte em madeira".