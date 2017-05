VII Festival de Música de Setúbal arranca a 25 de maio

A edição deste ano tem como tema a migração, focando-se na inter-relação das culturas da Península Ibérica. Cerca de mil e quinhentos jovens estão envolvidos na festa, enquanto compositores e intérpretes.



A escolha da guitarra como instrumento em destaque neste festival prende-se com o facto de talvez mais nenhum tipo de instrumento tenha sido tão característico dos músicos viajantes por todo o mundo, nem da própria tradição musical da Península Ibérica.



Dejan Ivanovich, oriundo de Tuzla (Bósnia e Herzegovina) e agora considerado um dos mais conceituados guitarristas clássicos de Portugal, irá estrear-se no Festival enquanto artista convidado em três concertos contrastantes.



O Festival deste ano volta a contar no programa com alguns dos melhores Coros e Orquestras da atualidade - a Grand Union Orchestra (Londres), a Sinfonietta de Lisboa e o Coro da Gulbenkian - os quais contribuíram com excelentes participações em edições anteriores.



Vários jovens músicos conceituados apresentam-se no Festival pela primeira vez, incluindo Lia Yeranosyan, violinista vencedora do Prémio Jovens Músicos 2016, competição portuguesa de destaque, e Teresinha Landeiro, estrela do fado em ascensão, nascida em Azeitão.



Concertos, performances, exposições e debates a decorrer em vários edifícios históricos de Setúbal e um pouco por todos os principais espaços públicos da cidade.



Pilar del Rio, viúva do escritor Prémio Nobel José Saramago, é uma das convidadas para discutir a obra A Jangada de Pedra, que reflete de forma perfeita, os temas vitais da migração e a Península Ibérica a que o festival dá este ano destaque.