"Viriato" chega às salas de cinema

A realização de ''Viriato'' é de Luís Albuquerque. O elenco do filme conta com a participação dos atores Alexandre Oliveira, Margarida Sousa, Mário Bertô, Miguel Babo, João Damasceno e Jaime Monsanto, entre outros.



Filmado em Viseu e na Serra da Estrela, ''Viriato'' mostra no cinema quem foi este herói português. Da banda sonora do filme faz parte a canção original ''Raíz'', da autoria de Luís Albuquerque e interpretada por Lita.