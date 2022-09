Visitas virtuais revelam espaços emblemáticos da Universidade de Coimbra

"Estamos a caminhar para a construção de um edifício digital", sublinhou o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, durante a apresentação do UC Space of Knowledge.

UC Space of Knowledge é um modulo integrado na aplicação UC One, que se encontra disponível na Apple Store e Play Store a partir de hoje e que permite visitar virtualmente o património da Universidade de Coimbra, integrado desde 2013 na lista de locais reconhecidos pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade.

"Tem uma componente lúdica e vai continuar a evoluir", indicou o reitor da Universidade de Coimbra.

A cerimónia de apresentação desta plataforma, que decorreu na Biblioteca Joanina, em Coimbra, contou com a presença do presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, que evidenciou a importância da Universidade de Coimbra enquanto âncora de atratividade da região Centro.

Sobre a nova plataforma, Pedro Machado considerou que vai permitir fruir um vasto património, que não está todos os dias acessível para visita.

"É um fortíssimo aliado para podermos aumentar a estada dos nossos turistas, permite ancorar a visita durante mais tempo. É também uma oportunidade para que a região possa ser conhecida a partir desta âncora que é a Universidade" acrescentou.

De acordo com o diretor técnico da UC Framework, Valentim Branquinho, trata-se de uma aplicação criada para inovar, de forma simples e clara.

"É uma aplicação inclusiva, responsável e adaptada ao público que nos procura. Uma aplicação digna do imenso património da Universidade de Coimbra", sustentou.

O UC Space of Knowledge disponibiliza audioguias em nove línguas, incluindo a Língua Gestual Portuguesa, com possibilidade de transcrição e legendas para uma experiência mais inclusiva.

Disponibiliza também aos utilizadores um `slideshow` de imagens exclusivas dos vários espaços da Universidade de Coimbra.

Além de ser uma mais-valia para os turistas enriquecerem as suas visitas, esta inovação da Universidade de Coimbra é também "útil para quem pretende planear visitar estes locais, pois permite uma primeira exploração virtual e uma maior preparação do roteiro turístico que se pretende efetuar".

Atualmente, este mundo virtual disponibiliza seis coleções de ficheiros sobre locais a visitar, com diferentes rotas turísticas, nomeadamente Capela de São Miguel, Rua Larga, Pátio das Escolas, Jardim Botânico e o Aqueduto de S. Sebastião, Palácio Real e a Biblioteca Joanina e Prisão Académica.

De acordo com Valentim Branquinho, as coleções podem ser descarregadas e utilizadas posteriormente `offline`, de forma que os visitantes possam aceder aos conteúdos mesmo sem acesso à internet no momento da visita.

O UC Space of Knowledge estará acessível na Bilheteira do Núcleo de Turismo (localizada no Colégio de Jesus), assim como nos próprios locais emblemáticos da UC, onde os visitantes poderão descarregar a aplicação através de um QR Code.

Depois da sua instalação, o utilizador tem apenas de escolher um avatar para o representar no mundo virtual e dar início à aventura pelo património da Universidade de Coimbra.