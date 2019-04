Partilhar o artigo "Vote in the USA". Série sobre políticos luso-descendentes nos EUA vai estrear na RTP Imprimir o artigo "Vote in the USA". Série sobre políticos luso-descendentes nos EUA vai estrear na RTP Enviar por email o artigo "Vote in the USA". Série sobre políticos luso-descendentes nos EUA vai estrear na RTP Aumentar a fonte do artigo "Vote in the USA". Série sobre políticos luso-descendentes nos EUA vai estrear na RTP Diminuir a fonte do artigo "Vote in the USA". Série sobre políticos luso-descendentes nos EUA vai estrear na RTP Ouvir o artigo "Vote in the USA". Série sobre políticos luso-descendentes nos EUA vai estrear na RTP