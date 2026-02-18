400 milhões de ajuda só para as empresas do centro é insuficiente, alega CPPME

Jorge Camarneiro, vice-presidente da CPPME diz que deste pacote, apenas 150 milhões são a fundo perdido, sendo que este dinheiro vem do PRR e visa ajudar na modernização das empresas, “e não para recuperar de raiz as empresas destruídas pelo temporal”.





Verbas insuficientes, explica a confederação, que está vocacionado para empresas com poucos estragos e que conseguem reconstruir-se e inovar ao mesmo tempo.





A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas avisa também que as peritagens das seguradoras estão longe de correr bem.





O sistema simplificado, que permite registar os danos só com fotografias, é uma espécie de início de conversa com as seguradoras: “As fotografias servem para instruir o processo, mas depois para mandar reparar é por conta e risco do proprietário”, alerta Jorge Camarneiro.

O plano agora apresentado pelo governo, faz parte do instrumento financeiro para a inovação e competitividade e deve abrir concurso até ao final do mês.