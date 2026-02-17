Apoios à agricultura. Limite de 400 mil euros pode ser revisto mas "dinheiro é finito"

Ao lado do comissário europeu para a Agricultura e a Alimentação, Christophe Hansen, José Manuel Fernandes ressalvou, todavia, que “o dinheiro e os recursos são finitos”.

“Apoios vão aparecer”

Telejornal | 17 de fevereiro de 2026

Reserva agrícola "não chega"



Os agricultores, assegurou Hansen, vão continuar a receber os subsídios no quadro da Política Agrícola Comum, independentemente da capacidade de produção após as intempéries.

c/ Lusa

O ministro da Agricultura assumiu esta terça-feira a abertura do Governo a uma eventual revisão do limite de 400 mil euros para os apoios às explorações atingidas pelas intempéries que tiveram início no final de janeiro.Foi no decurso de uma visita a explorações agrícolas atingidas pelo mau tempo em Santarém que o ministro admitiu que, acentuou o governante, para acrescentar que a resposta terá de levar em linha de conta quer “a tipologia de danos”, quer a necessidade de “chegar a todos”., referiu o ministro da Agricultura, a“Vamos socorrer-nos de todos os fundos possíveis”, quis ainda vincar o ministro, aludindo ao Fundo de Solidariedade da União Europeia e à reserva agrícola europeia. José Manuel Fernandes sublinhou que “os próprios agricultores não conseguem quantificar todos os prejuízos”.Quanto ao facto de a situação de calamidade ter expirado no passado domingo, sem nova prorrogação, o titular da pasta da Agricultura salientou que aquela fórmula “não é uma bala de prata”:O ministro insistiu também na criação de um mecanismo europeu de seguro agrícola, uma vez que “não se pode criticar os agricultores por não terem seguros quando as seguradoras não os fazem ou, quando fazem, os preços são incomportáveis”.“Precisamos de um mecanismo europeu de seguros com garantia do Orçamento da União Europeia, do Banco Europeu de Investimento, do Orçamento Nacional e do Banco Português de Fomento, a par do esforço dos próprios agricultores, para permitir acionamento rápido e ressarcimento de prejuízos”, reiterou.Por seu turno,Christophe Hansen advertiu mesmo que, admitindo que se, uma vez que há outros países-membros a enfrentar prejuízos, como Espanha - uma das alternativas poderá passar pelo Fundo Social Europeu.O comissário adiantou estar em contacto com o Banco Europeu de Investimento e com a presidente do Banco Europeu de Investimento, Nadia Calviño, tendo em vista um mecanismo europeu de resseguro agrícola., vincou.O responsável avisou, por último, que