"A carga fiscal diminuiu ligeiramente em Portugal", diz OCDE

Entre 2015 e 2016 a carga fiscal desceu 2 pontos percentuais, em contraciclo com os outros países mundiais.



No relatório a OCDE conclui que o peso dos impostos, tem vindo a crescer nos últimos oito anos, atingindo em 2016 o valor mais alto da série estatística, iniciada em 1965.



Os impostos em todos os países da organização para a cooperação e desenvolvimento económico alcançaram os 34,3 por cento do PIB.



Na lista divulgada pela OCDE, Portugal encontra-se no décimo sétimo lugar entre os países que mais impostos cobram no mundo.



A Dinamarca lidera a lista com 45,4 por cento em impostos.