A vida de Horta Osório, o português que salvou o Lloyds

Foto: Stefan Wermuth - Reuters

Há nove anos o Lloyds estava em apuros e precisou de uma injeção de 23 mil milhões de euros. O Tesouro britânico chegou a ter 43 por por cento do capital.



Esta quarta-feira vendeu as ultimas ações e o Lloyds passou a ser inteiramente privado. A equipa chefiada pelo banqueiro português acaba de anunciar que os contribuintes britânicos alcançaram um lucro de mil milhões de euros.



Para vencer a crise, Horta Osório operou uma revolução digital junto dos clientes. Uma reestruturação difícil à custa de despedimentos e encerramento de balcões.



A vida do banqueiro António Horta Osório em Londres é o tema de uma grande reportagem que será emitida na íntegra no programa Linha da Frente.