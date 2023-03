Abano no Credit Suisse ameaça desviar investidores da praça helvética

Durante décadas, a Suíça conseguiu apresentar credenciais que davam a sua praça como um garante para o mundo financeiro. Uma certeza de rigor e de sigilo bancário colocavam o pequeno país no centro da operações e reservas dos investidores mundiais. As últimas semanas foram entretanto abaladas com as crises de instituições bancárias do outro lado do Atlântico, com os Estados Unidos a verem-se obrigados a segurar pelo menos dois banco de dimensão a considerar.



Os problemas que afetaram em particular o Silicon Valley Bank fizeram soar as campainhas que ficaram da crise de 2008, o que obrigou o próprio presidente Joe Biden e secretária do Tesouro virem dar garantias da solidez do sistema bancário norte-americano. O terramoto não deixou no entanto de estender as suas ondas e o Credit Suisse viu-se nas notícias com riscos de desmoronamento, um processo que apenas foi travado este domingo com o presidente suíço a anunciar a compra do banco pelos também suíços da UBS num negócio de 1.800 milhões de euros.



Somados os acontecimentos das últimas semanas, as favas terão ficado para a praça helvética, um contraforte da atividade financeira mundial durante décadas que agora pode estar à mercê dos humores dos investidores sedentos de garantias de estabilidade, corrompidas que estão as credenciais suíças.



A solução encontrada resolve de momento a crise na banca suíça, mas há dois fatores que emerge agora não menos preocupantes: o próprio UBS não tem sido um modelo de rigor, tendo já sido alvo de injecções de capital na ordem dos milhares der milhões, em particular durante a crise de 2008, e volta a beneficiar de uma ajuda do Banco Central Suíço de 100 mil milhões de francos suíços no momento em que se funde com o maior rival; e esse é o segundo fator que põe o mundo da alta finança a olhar para o negócio anunciado domingo por Alain Berset: com a compra do Credit Suisse pelo UBS está criada uma instituição que vale duas vezes a economia do país, ou seja, nasce verdadeiramente um banco que será de futuro, sejam quais forem as circunstâncias, too big to fail.



A solução encontrada para o colapso do Credit Suisse não vem, portanto, anular todos os problemas com que a praça Suíça teve de lidar na passada semana. E esse risco da perda de confiança será, nos tempos mais próximos, o grande dossier que deve estar em cima da mesa dos líderes financeiros do país: como evitar uma saída de investidores daquele que é o negócio mais sólido da Suíça?



Arturo Bris, professor de finanças do International Institute for Management Development (IMD) em Lausana, afirmou à Reuters que a ressaca desta crise “vai ser muito prejudicial” para a praça suíça, podendo vir a beneficiar os seus rivais e aqui surgem Singapura e Luxemburgo.



Com valores a rondar os 2,6 triliões de dólares, segundo números da Delloite de 2021, a praça suíça é o maior centro financeiro do mundo, superando os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, mas a fuga pode agora ser inevitável. “Os banqueiros de Singapura já devem ter o champanhe no gelo”, ironizou Bris.



A remar contra este cenário, Marcel Rohner, antigo CEO do UBS, garantia hoje que “o setor financeiro suíço foi capaz de tratar da questão. Nesse sentido, vejo um futuro próspero para a praça [suíça], porque temos centenas de bancos muito bem capitalizados e bancos de gestão de fortunas e de ativos muito bem-sucedidos”.





Uma declaração que não apaga os relatórios dos últimos anos: o número de bancos na Suíça caiu para 239 em 2021 dos 356 em 2002 e o número de trabalhadores no setor passou de 108 mil para 91 mil, o que indicia um declínio que não é de agora, antes vem acentuando-se nas últimas décadas, dando o flanco aos mais críticos.



“Há muitas questões por responder: o uso da lei de emergência [venda do Credit Suisse ao UBS sem consulta dos acionistas] que se sobrepôs às opiniões dos accionistas ou às soluções para os detentores de títulos”, afirmou Stefan Legge, chefe de política fiscal e comercial do Instituto IFF de Estudos Financeiros da Universidade de St. Gallen.



“Talvez algumas pessoas estejam um pouco delirantes e realmente acreditem que estão a fazer um óptimo trabalho”, acrescentou.



Daniel Binswanger, editor da revista política online Republik, diz que o descalabro do Credit Suisse “vai destruir o mito deste Estado eficiente, fiável, quase extraterritorial. Os danos à reputação da Suíça serão enormes”.