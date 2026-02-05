Abono de família sobe 2,2% com retroativos a janeiro

O valor do abono de família para crianças e jovens é atualizado, a partir desta sexta-feira, em 2,2 por cento, com retroativos a janeiro.



Nos temos da portaria agora publicada em Diário da República, o valor das prestações familiares é atualizado em 2,2 por cento, o que corresponde "à variação média dos últimos 12 meses do índice de preços no consumidor, sem habitação, por referência ao mês de dezembro de 2025".Esta atualização incide sobre o abono de família para crianças e jovens, o abono de família pré-natal e o subsídio de funeral.





São igualmente atualizados os montantes da bonificação por deficiência, do subsídio por assistência de terceira pessoa e as majorações em função de situações de monoparentalidade e os valores para famílias numerosas.

Em matéria de abono de família, o valor atribuído às famílias no primeiro escalão de rendimentos sobe em 4,11 euros, passando de 186,87 para 190,98 euros por mês no caso das crianças com idade igual ou inferior a três anos.



Para crianças com mais de três anos de idade, o montante do primeiro escalão aumenta em 1,62 euros, de 73,51 euros para 75,13 euros mensais.

O abono de família pré-natal, no caso do primeiro escalão de rendimentos, sobe 4,11 euros, de 186,87 euros para 190,98 euros mensais.

Já o subsídio de funeral "é de 268,57 euros e corresponde a 50 por cento do indexante dos apoios sociais", segundo a mesma portaria.

Nas prestações por deficiência e dependência, a bonificação por deficiência passa a ser de 74,19 euros para crianças e jovens até aos 14 anos, 108,06 euros para jovens com mais de 14 anos e 144,63 para jovens dos 18 aos 24 anos.

Por último, o subsídio por assistência de terceira pessoa sobe 2,78 euros, para 128,24 euros mensais.



c/ Lusa