Abstenção de ex-deputada do PAN assegura viabilização da proposta do OE2021

Está garantida matematicamente a passagem do Orçamento do Estado para 2021 na generalidade. A deputada não-inscrita Cristina Rodrigues anunciou que vai optar pela abstenção na generalidade. O Governo só precisava de um voto para evitar o chumbo na Assembleia da República.