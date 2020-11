Abstenção do PAN viabiliza aprovação do OE2021 na votação final global

Depois de ser conhecido que PCP, PEV e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues (ex-PAN) vão abster-se na votação final global do Orçamento do Estado para 2021, eram necessárias pelo menos duas abstenções para que a proposta fosse aprovada.



A bancada do PAN é constituída por três deputados, pelo que o seu voto permite a aprovação do orçamento. O anúncio da abstenção foi feito esta manhã pela líder parlamentar do PAN, Inês Sousa Real.





Já na noite de quarta-feira tinha ficado praticamente garantida a aprovação do OE2021 na votação final global, depois de o PCP ter anunciado a abstenção.







Esta manhã, também a deputada não inscrita Cristina Rodrigues avançou que irá abster-se na votação final global, apontando que "seria uma irresponsabilidade" juntar uma crise política à crise social que Portugal já atravessa.





O Bloco de Esquerda, por outro lado, tinha já anunciado o voto contra. “O Bloco de Esquerda manterá, na votação final global, o voto contra a proposta de Orçamento do Estado para 2021”, declarou o partido.





A discussão do Orçamento na especialidade começou na sexta-feira e desde então decorreram longas maratonas de votações na Comissão de Orçamento e Finanças, bem como as avocações e discussão em plenário.



Neste processo de especialidade foi batido o recorde de propostas de alteração apresentadas pelos partidos ao documento aprovado na generalidade, tendo sido submetidas cerca de 1.500.







(em atualização)