ACAP diz que indústria automóvel é "bode expiatório" na questão das metas ambientais

O Secretário-Geral da Associação do Comércio Automóvel de Portugal considera que a indústria automóvel serviu como "bode expiatório" na questão das metas ambientais, uma vez que apresenta melhores resultados em comparação com outros setores. Hélder Pedro acredita que o mercado automóvel do nosso país tem potencial de crescimento.