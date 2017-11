Ações da Altice sobem mais de 9% depois de empresa negar aumento de capital

Lusa20 Nov, 2017, 11:23 | Economia

Cerca das 10:45 em Lisboa, as ações da empresa estavam a subir 9,26% para 8,85 euros.

No comunicado hoje divulgado, a empresa afasta a preparação de um eventual aumento de capital e confirma os seus planos de desalavancar o balanço e reitera que não irá procurar "novas oportunidades de fusões e aquisições significativas".

Além da recuperação em França, a alienação de ativos não essenciais dentro da Altice Europe é fundamental para o plano de alavancagem da Altice, adianta o comunicado.

No comunicado, a empresa refere ainda que "iniciou processos para efetuar alienações já no primeiro semestre de 2018 e atualizará os investidores no devido tempo sobre o seu progresso".

"A Altice tem uma estrutura de capital robusta, diversificada e de longo prazo, com uma forte posição de liquidez", adianta o comunicado.

O fundador e principal acionista da Altice, Patrick Drahi, assumiu no início deste mês a presidência do Conselho de Administração, depois de o grupo ter anunciado a reorganização da administração juntamente com a demissão de Combes, que era presidente executivo da Altice Holanda, diretor da Altice Holanda, diretor da Altice Estados Unidos e presidente do Conselho de Administração e presidente executivo do grupo de telecomunicações, televisão e rádio francês (SFR).

A sede da Altice é na Holanda, mas a relação com os investidores ocorre a partir da Suíça.

As ações do grupo têm estado a registar perdas porque os investidores estão preocupados com os resultados publicados em 02 de novembro último, segundo os quais as receitas caíram 1,8% no terceiro trimestre face ao mesmo período de 2016.

As receitas do grupo desceram em França (1,3%), em Portugal (3,1%) e nos Estados Unidos (2,5%), os principais mercados.

A liquidez disponível da Altice situou-se em finais de setembro em 5.100 milhões de euros, enquanto a dívida total consolidada do grupo ascendia a 49.557 milhões de euros, mais 361 milhões do que no final do segundo trimestre, principalmente devido ao montante pago para adquirir ações do SFR, segundo consta da apresentação de resultados.

A Altice opera em dez territórios, desde Nova Iorque a Paris (SFR, BFM TV, Libération), Telavive (HOT), Lisboa (MEO), Santo Domingo (Altice Hispaniola), Genebra, Amesterdão e Dallas, e nos últimos anos multiplicou as suas aquisições.

Nos Estados Unidos adquiriu os operadores de cabo Suddenlink e Cablevision, segundo o diário suíço Le Temps.

A instabilidade da cúpula do grupo vem de longe, tendo em conta que em setembro último também abandonou o cargo de presidente do SRF, Michel Paulin.