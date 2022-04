Adesão de Timor-Leste à ASEAN é "uma prioridade absoluta"

"Vamos provavelmente aderir à ASEAN, dentro de um ano ou dois o mais tardar. Faremos parte de uma região com 700 milhões de pessoas e de um Produto Interno Bruto de perto de quatro triliões de dólares", disse José Ramos-Horta, numa intervenção em direto a partir de Díli para o encontro II Mafra Dialogues, que decorre em Mafra, no distrito de Lisboa.

Para o Presidente timorense, a adesão é "uma prioriade absoluta" e representa "a grande oportunidade de Timor-Leste para dar um grande salto no seu desenvolvimento".

Além de querer manter as relações bilaterais com a Indonésia, país com o qual Timor-leste se "reconciliou e normalizou as suas relações", Austrália e Nova Zelândia, José Ramos-Horta defendeu a expansão dessas relações à Singapura, Tailândia, Filipinas, Correia do Sul, Japão e China.

Na segunda volta das eleições presidenciais em Timor-Leste, na terça-feira, José Ramos-Horta foi eleito Presidente, com 62,09% dos votos, derrotando o atual chefe de Estado timorense, Francisco Guterres Lú-Olo, segundo resultados finais provisórios.

José Ramos-Horta irá tomar posse, pela segunda vez, a 20 de maio, data em que Timor-Leste celebra 20 anos da restauração da independência.