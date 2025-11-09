Administração Trump alerta para redução iminente do tráfego aéreo

A escassez é provocada por uma prolongada paralisia orçamental, o 'shutdown, que suspende o pagamento de salários dos funcionários federais.





"O tráfego aéreo vai diminuir drasticamente, uma vez que todos querem viajar para visitar as suas famílias" no tradicional feriado de Ação de Graças, no final de novembro, alertou o secretário dos Transportes, Sean Duffy, entrevistado pela Fox News.



O número de atrasos e de cancelamentos de voos está a disparar nos Estados Unidos, com as interrupções a centrarem a batalha política entre republicanos e democratas sobre o orçamento federal.





Cada partido tenta atribuir ao outro a responsabilidade pelos problemas enfrentados pelos passageiros em todo o país.

Mais de 1.800 voos foram cancelados no domingo nos Estados Unidos, um número superior ao do sábado, de acordo com o site especializado FlightAware, de uma média de 44.000 voos diários, incluindo cerca de 27.000 voos comerciais.





Os voos internacionais não foram em grande parte afetados.

Desde sexta-feira que a FAA (Administração Federal de Aviação dos EUA) tem vindo a solicitar às companhias aéreas que reduzam gradualmente os seus voos domésticos, devido à grande procura de viagens em todo o país.