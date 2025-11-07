Centenas de voos cancelados nos aeroportos dos EUA devido à paralisação

Centenas de voos foram cancelados esta sexta-feira nos aeroportos americanos devido à paralisação orçamental, ou shutdown, com republicanos e democratas incapazes de chegar a um acordo no Congresso sobre um novo orçamento.





Os cancelamentos são uma consequência da ordem de reduzir o tráfego aéreo da Administração Federal de Aviação (FAA). Uma medida de segurança face à escassez de controladores aéreos, que há mais de um mês que são solicitados a trabalhar sem receber salário devido à paralisação de 38 dias, a mais longa da história dos EUA. O shutdown obrigou 13 mil controladores e 50 mil agentes da Administração de Segurança nos Transportes a trabalhar sem rendimento.

Voos domésticos fortemente impactados





A ordem da Administração Federal de Aviação exige que as companhias aéreas reduzam as suas operações nos 40 principais aeroportos dos EUA respeitando um "calendário contínuo" até à próxima sexta-feira, 14 de novembro. Atualmente, está em vigor desde as 06h00 (11h00 em Lisboa) uma redução de 4% nos voos domésticos, devendo evoluir para 6% a 11 de novembro e até 10% no final do prazo. Os cancelamentos visam mais de 700 voos da American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines e Southwest Airlines





O secretário americano dos Transportes, Sean Duffy, afirmou que as viagens aéreas não deverão voltar imediatamente ao normal caso termine o impasse orçamental, porque os controladores aéreos provavelmente não voltariam ao trabalho imediatamente.





"Se o governo reabrir, no primeiro dia, terei uma resposta imediata dos controladores? Não, o sindicato está a dizer-me que vai demorar algum tempo para que todos eles voltem", disse Sean Duffy.





Os voos internacionais de longo curso não serão afetados nesta fase, de acordo com as companheiras americanas United e Delta.

c/agências