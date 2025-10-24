"A maior catástrofe de fome desde a Grande Depressão". América prepara-se para cortar ajuda alimentar em novembro

Reuters. O Departamento americano da Agricultura (USDA) enviou recentemente uma carta a todos os estados alertando-as que o financiamento para o SNAP se esgotará no final do mês e instruindo-os a suspender a distribuição dos benefícios "até novo aviso", de acordo com a

"Fundos insuficientes para ajuda alimentar"





A secretária de Estado americana da Agricultura, Brooke Rollins, disse que o Governo não pode financiar o Programa de Assistência Nutricional Suplementar se a paralisação continuar pela quarta semana consecutiva, numa entrevista à NewsNation esta terça-feira. "Não podemos fazer isso sem que o governo esteja a funcionar", disse a secretária de Estado da Agricultura.





"Até 1 de novembro, temos muita esperança de que o governo reabra e possamos começar a libertar esse dinheiro. Mas, ao momento, metade dos

estados está com o SNAP paralisado", acrescentou.





tem cerca de 5 mil milhões de dólares em fundos de contigência que poderia ser usado para financiar parcialmente um mês de assistência alimentar do SNAP, que custa aos cofres americanos 8 mil milhões de dólares. De acordo com o Center on Budget and Policy Priorities, o ministério americano da Agricultura (USDA), que custa aos cofres americanos 8 mil milhões de dólares.





Milhões de famílias nos EUA de baixo rendimento dependem dos benefícios do SNAP para comprar comida e a sua interrupção pode gerar insegurança alimentar significativa, a poucas semanas da celebração do Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças, que é o feriado mais importante para norte-americanos.





Joel Berg, CEO da Hunger Free America, dsse à Reuters que caso a paralisação orçamental se mantenha e não seja aprovado um financiamento adicional: "teremos a maior catástrofe de fome na América desde a Grande Depressão, e não estou a exagerar".





"Se os benefícios não forem entregues, mais pessoas pularão refeições ou farão outros sacrifícios, como atrasar o pagamento de contas, para manter suas famílias alimentadas", afirmou Chris Bernard, CEO da Hunger Free Oklahoma.





Os bancos alimentares e as associações de caridade estão a preparar-se para um aumento da procura e alertam que não têm capacidade para substituir totalmente os benefícios federais.