"A maior catástrofe de fome desde a Grande Depressão". América prepara-se para cortar ajuda alimentar em novembro
Milhões de pessoas em todo o país estão em risco de perder o acesso à ajuda alimentar a 1 de novembro, caso continue a paralisação orçamental do governo federal. Pelo menos metade dos estados americanos alertaram esta semana os beneficiários do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) que os "cupões de alimentação" podem deixar de ser pagos se o governo não aprovar financiamento suplementar.
Califórnia, Arkansas, Havai, Indiana, Mississippi ou Nova Jersey são alguns dos vinte e cinco estados que estão a avisar os beneficiários do Programa de Assistência Nutricional Suplementar — a maior iniciativa contra a fome do país — de que não receberão cheques no próximo mês, segundo o POLITICO.
O Departamento americano da Agricultura (USDA) enviou recentemente uma carta a todos os estados alertando-as que o financiamento para o SNAP se esgotará no final do mês e instruindo-os a suspender a distribuição dos benefícios "até novo aviso", de acordo com a Reuters.
"Fundos insuficientes para ajuda alimentar"
A secretária de Estado americana da Agricultura, Brooke Rollins, disse que o Governo não pode financiar o Programa de Assistência Nutricional Suplementar se a paralisação continuar pela quarta semana consecutiva, numa entrevista à NewsNation esta terça-feira. "Não podemos fazer isso sem que o governo esteja a funcionar", disse a secretária de Estado da Agricultura.
"Até 1 de novembro, temos muita esperança de que o governo reabra e possamos começar a libertar esse dinheiro. Mas, ao momento, metade dos
estados está com o SNAP paralisado", acrescentou.
De acordo com o Center on Budget and Policy Priorities, o ministério americano da Agricultura (USDA) tem cerca de 5 mil milhões de dólares em fundos de contigência que poderia ser usado para financiar parcialmente um mês de assistência alimentar do SNAP, que custa aos cofres americanos 8 mil milhões de dólares.
Milhões de famílias nos EUA de baixo rendimento dependem dos benefícios do SNAP para comprar comida e a sua interrupção pode gerar insegurança alimentar significativa, a poucas semanas da celebração do Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças, que é o feriado mais importante para norte-americanos.
Joel Berg, CEO da Hunger Free America, dsse à Reuters que caso a paralisação orçamental se mantenha e não seja aprovado um financiamento adicional: "teremos a maior catástrofe de fome na América desde a Grande Depressão, e não estou a exagerar".
"Se os benefícios não forem entregues, mais pessoas pularão refeições ou farão outros sacrifícios, como atrasar o pagamento de contas, para manter suas famílias alimentadas", afirmou Chris Bernard, CEO da Hunger Free Oklahoma.
Além disso, a lei One Big Beautiful Bill Act de Donald Trump já reduziu quase 187 mil milhões de dólares em financiamento para o SNAP até 2024, segundo uma estimativa do gabinete orçamental do Congresso dos EUA.
