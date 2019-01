Aeroporto de Nova Iorque inoperacional devido ao shutdown do governo federal

Aviões no chão, vários voos adiados, a paralisação do governo vai no 35.º dia e começa agora a afectar o tráfego aéreo no maior aeroporto de voos domésticos de Nova Iorque.



A FAA, responsável pelo controlo de tráfego aéreo, também condicionou as aterragens no La Guardia, evocando dificuldades face à falta de pessoal nos centros de controlo de Washington e Jacksonville, na Florida.

Com a ordem de restrição de voos instaurada pelo menos até às 21 horas locais, os atrasos nos voos estão a acumular-se de forma caótica, com centenas de voos sucessivamente adiados. Uma situação que está igualmente a afectar as aterragens, sendo que algumas ligações eram aguardadas há horas.

A situação já mereceu um comentário de Nacy Pelosi, a líder democrata do Senado.

The #TrumpShutdown has already pushed hundreds of thousands of Americans to the breaking point. Now it's pushing our airspace to the breaking point too.



.@realDonaldTrump, stop endangering the safety, security and well-being of our nation. Re-open government now!