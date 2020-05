AEP e OM assinam protocolo com S. João para construção de um Centro de Infeciologia

A angariação de fundos, que decorre durante 60 dias, tem como objetivo apoiar na construção de uma estrutura física anexa ao Hospital de S. João, com uma área aproximada de 950m2, composta por 2 pisos, destinada à instalação de um moderno Centro de Infeciologia.A campanha "SOS - Coronavírus", uma iniciativa da AEP que teve início no dia 13 de março, tem como objetivo a angariação de fundos, cujos montantes são atribuídos atendendo às necessidades existentes no País, num processo articulado com a Ordem dos Médicos.

Quem quiser contribuir com donativos pode fazê-lo através da linha SOS Coronavirus ou para as contas bancárias da AEP, presentes na página da associação.