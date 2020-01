Aeródromo municipal de Viseu registou mais 604 voos em 2019

Em comunicado, o Município de Viseu refere que, em 2019, houve "mais voos, mais movimentos e mais pessoas embarcadas" do que em 2018, indicadores que "confirmam o percurso de crescimento desta infraestrutura aeroportuária" nos últimos cinco anos.

"O aeródromo municipal registou, no ano passado, mais 604 voos, mais 813 movimentos, mais 1.939 pessoas embarcadas, mais 254 pessoas desembarcadas, mais 74 desembarcados no voo regional e 130 embarcados", refere.

A autarquia destaca também "o aumento, quase para o dobro, do número de voos noturnos", que passou de 18 para 33, e "o aumento considerável do número de voos de emergência pelo INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica)", que aumentou 123%, uma percentagem à qual "não é alheio o facto desta aeronave estar estacionada" em Viseu desde outubro.

"Podemos afirmar que o aeródromo de Viseu passou de uma estrutura em vias de fechar, pelos mais diversos motivos, para um aeródromo de referência no panorama nacional", referiu o seu diretor, Paulo Soares.

Segundo este responsável, o aeródromo "cresceu exponencialmente em movimentos, em número de voos, em número de passageiros embarcados e desembarcados, em importância para os meios de Proteção Civil, para as escolas de formação de pilotos, enfim, para o desenvolvimento económico da região de Viseu".

No seu entender, o aeródromo "tornou-se uma nova porta de entrada em Viseu", tendo deixado de ser "uma infraestrutura que tinha no Aeroclube de Viseu o seu maior dinamizador e quase único operador regular" e passado "a ser a escolha de vários outros operadores, também por reunir todas as condições de segurança".

A autarquia refere que, desde 2014, o Aeródromo Municipal Gonçalves Lobato tem vindo a acolher diversos serviços e empresas ligados ao setor, primeiro com a instalação do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e, mais recentemente, com o Instituto de Formação Aeronáutica, que ministra na cidade o primeiro curso de pilotos de linha área comercial e assistentes de cabine.

"É fundamental o apoio da administração central no processo de valorização do nosso aeródromo de Viseu. Até aqui, fizemos sozinhos este percurso de sucesso, mas para termos um aeródromo internacional, com impacto na economia regional e nacional, é necessário que o Estado assuma o papel que lhe cabe", defendeu o vereador João Paulo Gouveia, que tutela esta infraestrutura.

João Paulo Gouveia lembrou que "o investimento municipal superior a 1,5 milhões de euros tem-se multiplicado tanto na abertura desta região de interior como na economia e no investimento".