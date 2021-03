Aeroporto chumbado. PSD disponível para ajudar PS a alterar legislação

O PSD está disponível para impedir que as autarquias possam chumbar projetos como o do aeroporto do Montijo. Os social-democratas dão assim a mão ao PS, mas ambos os partidos negam que seja uma mudança da lei à medida do projeto já escolhido. BE, PCP, PAN e Verdes lamentaram a insistência do Governo no Montijo.