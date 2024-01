Aeroporto. Promotores de Santarém afinam projeto mas comissão recorda "constrangimento"

Segundo a coordenadora da Comissão Técnica Independente, o relatório da NAV, a empresa que garante o controlo de tráfego aéreo em Portugal, “limita a capacidade do número de voos, do número de movimentos, que é demasiado baixo para poder constituir um hub intercontinental, o que se torna um constrangimento”.

“Se um dos nossos mandados é justamente avaliar o potencial e a capacidade para umintercontinental e a NAV nos diz que Santarém não consegue ter, com oaeroportuário que está a preparar, então, a nossa conclusão só pode ser, que nestas circunstâncias, para umintercontinental,”, explicou Maria do Rosário Partidário., tem exigências muito complicadas por causa dos F16, que são os aviões que operam ali, que têm uma velocidade brutal e precisam de imenso espaço”.Daí, que desde o início, quando fizemos a primeira fase de avaliação, excluímos Monte Real, que era uma das possibilidades”, explicou.Justamente porque a Força Aérea disse que era "absolutamente estratégico” e não pode prescindir dessa área.

“Quando nos aparece, em relação a Santarém, outra vez um constrangimento que é provocado justamente pelo desenho das pistas e da forma como o layout aeroportuário que está a ser apresentado em Santarém, nós só podemos ter exatamente o mesmo tipo de reação”, acrescentou.

Antes destas declarações, Carlos Brazão, fundador do projeto Magellan 500, promotor da opção Santarém, frisara em declarações à RTP que havia “”. E que estavam a trabalhar com a NAV e a Força Aérea para apresentar soluções.Sobre esses contactos, Maria do Rosário Partidário frisou que tem "que esperar pelas conclusões dessas negociações”. As soluções vão ser entregues à Comissão Técnica Independente até dia 26 de janeiro.Na sessão de esclarecimento desta quinta-feira sobre as "Opções Estratégicas Aeroportuárias para a Região de Lisboa", que decorreu em Santarém, o presidente danem desperdiçassem o trabalho desta comissão.A coordenadora da Comissão Técnica Independente recorda que este tipo de trabalho "nunca tinha sido feito, em relação ao novo aeroporto de Lisboa. Uma vez que abrimos, por várias opções, estudamos todas as opções possíveis. Fizemos um trabalho muito profundo, muito robusto e deixamos as indicações do ponto de vista de vantagem e desvantagem para o decisor”.Maria Rosário Partidário frisou ainda que, “”.“Naturalmente que o decisor fará a sua interpretação”, rematou.