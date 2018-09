Afreximbank garante pagamento de exportações para África caso o importador falhe

Lusa16 Set, 2018, 16:22 | Economia

Este novo mecanismo financeiro foi já apresentado aos bancos do Egito, e surge para facilitar o comércio em África e responder aos "requisitos cada vez mais rigorosos de `compliance` e cumprimento dos regulamentos", diz o banco.

O Programa de Facilitação do Comércio Financeiro foi anunciado no Cairo, a sede do Afreximbank, "em resposta aos requisitos cada vez mais rigorosos de `compliance` e cumprimento dos regulamentos que estão a ser impostos pela banca internacional aos bancos africanos para poderem beneficiar de linhas de crédito" e responder às normas dos reguladores, diz o Afreximbank numa nota enviada à Lusa.

O instrumento financeiro, que será apresentado em mais dez cidades africanas nas próximas semanas, surge na sequência do aumento do volume de regras e regulamentos que os bancos internacionais têm de seguir para investir ou emprestar a parceiros africanos, o que tem levado a uma diminuição dos investimentos e à retirada de operações por parte de alguns dos maiores bancos de investimentos a nível mundial.

"Estes requisitos resultaram na redução ou retirada do apoio às linhas comerciais por parte dos bancos internacionais", lê-se na nota, que salienta que o programa está "estruturado para aumentar a confiança dos parceiros na resolução de transações comerciais entre bancos africanos e entre os bancos internacionais e os africanos".

O lançamento deste instrumento é mais uma iniciativa do banco para facilitar o comércio em África, no âmbito da estratégia de dinamização das trocas comerciais intra-africanas, que serão um dos temas principais no Fórum de Investimento em África, em Joanesburgo, em novembro, e na Feira de Comércio Intra-Africano, no Cairo, em dezembro.

Além destes dois eventos, o Afreximbank lançou em Abuja, durante os Encontros Anuais, o repositório Mansa, que pretende ser a fonte primária da informação de que os bancos necessitam para confirmar a idoneidade dos clientes africanos.

O Afreximbank é um banco de apoio ao comércio, exportações e importações em África e foi criado em Abuja, em 1993. Tem um capital de mais de 10 mil milhões de dólares.

Os acionistas são entidades públicas e privadas divididas em quatro classes e dele fazem parte governos africanos, bancos centrais, instituições regionais e sub-regionais, investidores privados, instituições financeiras, agências de crédito às exportações e investidores privados, além de instituições financeiras não africanas e de investidores em nome individual.