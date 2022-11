Agricultores acusam Governo de esvaziar Ministério da Agricultura

Reuters

As organizações que representam os agricultores acusam o Governo de estar a esvaziar o Ministério da Agricultura. A confederação nacional da agricultura e a confederação nacional das cooperativas agrícolas estão contra a extinção das direções regionais de agricultura e pescas. As competências passam para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional.