Agricultores e comerciantes querem o prolongamento do IVA zero, para lá de 31 de Dezembro.

Alertam o governo e os partidos para a subida de preços da energia... e para o cenário de instabilidade provocado pelas duas guerras em curso.



Ao jornal Público, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal disse que o IVA zero devia ser prolongado até ao final do primeiro semestre do próximo ano.



A inflação tem vindo a descer, mas mantém-se a pressão sobre os custos de produção agrícola.