Agricultores. Governo vê manifestações com "muita preocupação e sensibilidade"

O secretário de Estado da Agricultura admitiu esta quinta-feira preocupação com as manifestações de agricultores por todo o país.

"É com muita preocupação e sensibilidade que vemos estas manifestações", disse Gonçalo Rodrigues em entrevista à RTP.



O responsável garantiu que o executivo está conscientes das necessidades destes profissionais.



"Temos estado, como estamos sempre, em comunicação permanente com o setor, com os agricultores, com as suas confederações, na tentativa de darmos resposta às suas necessidades e procurar maior justiça naquilo que é a própria cadeia do setor agroalimentar", assegurou.