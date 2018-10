Agricultores manifestam-se em novembro por políticas de apoio à região Centro

Lusa15 Out, 2018, 18:54 | Economia

"Para reclamar outras políticas oficiais capazes de enfrentar as difíceis situações vividas na nossa região em consequência dos incêndios; para reclamar medidas eficazes na resolução dos muitos problemas que se avolumam sem solução à vista na agricultura, na floresta e no mundo rural, a CNA e filiadas promovem uma concentração de delegações de agricultores e dirigentes agrícolas e rurais", disse, em comunicado, a confederação.

De acordo com a CNA, as delegações vão encontrar-se no dia 08 de novembro, pelas 14:30, no Largo do Príncipe Real, em Lisboa, seguindo-se uma concentração em frente à Assembleia da República, a partir das 15:30.

"Um ano após a data do grande fogo -- 15 e 16 de outubro --, um ano após a tragédia e o desastre, como se faz a recuperação da nossa região, dos campos e aldeias, das nossas vidas? Pois, lamentavelmente, `as coisas` não têm andado bem [...]. A realidade mostra que a recuperação que se exige está mais do que atrasada, o que, a vários níveis e âmbitos, já é um escândalo nacional", indicou a CNA.

Segundo a confederação, "na agricultura, a ajuda até aos cinco mil euros por lesado foi a seguir reduzida, sem explicações, em milhares de candidaturas enquanto muitos outros candidatos, que até fizeram a primeira `declaração de prejuízos`, depois não foram admitidos num processo cheio de confusões [...] em que dos mais lesados, os produtores pecuários e os agricultores com várias culturas permanentes, saem a perder bastante".

A CNA lamentou ainda que a floresta permaneça queimada e desvalorizada, tornando-se "pasto de pragas e doenças" que dizimam parte do pinhal de Leiria que não ardeu no fogo, sublinhando que os eucaliptos e as mimosas "alastram em força como árvores invasoras".

Para os agricultores, o "Programa de Desenvolvimento Rural [PDR 2020] não tem correspondido às necessidades", mantendo-se "inadequadas várias das suas medidas de apoio".

A CNA lamentou ainda que permaneça atrasada a recuperação das habitações ardidas e das empresas.

No entanto, classificou como "positivo" que, no caso das ajudas às famílias das vítimas mortais ou a feridos graves nos incêndios, não tenham sido registadas reclamações.