Agropecuária Valinho condenada a pagar coima de milhão e meio de euros

A multa aplicada foi pela Agência Portuguesa do Ambiente depois de descargas indevidas para a região hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste.



Esta decisão acontece depois de vários processos de inspeções realizadas nos últimos anos dos quais resultaram 15 contraordenações ambientais muito graves, nove delas reincidentes e 10 com dolo eventual.



Segundo a agência portuguesa do ambiente esta será a multa mais elevada, aplicada em Portugal