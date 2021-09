AHRESP satisfeita com fim de certificado, mas apoios continuam a ser necessários

No entanto Ana Jacinto considera que devem continuar os apoios às empresas, nomeadamente as de animação nocturna, que também devem reabrir a 1 de outubro.A AHRESP defende a redução do iva e avança que 60 por cento das discotecas não devem reabrir, depois de um ano e meio encerradas.

Para a representante do sector é preciso uma abertura generalizada para evitar situações como as que se registaram á noite no bairro de Santos, em Lisboa.