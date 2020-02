Alargamento do aeroporto de Londres considerado ilegal

O juiz Keith Lindblom, que presidiu a sessão num tribunal de recurso, em Londres, referiu que a construção de uma terceira pista no aeroporto mais movimentado da Europa era “legalmente fatal”, por não ter em consideração os compromissos do Governo em relação às alterações climáticas. As obras de alargamento estavam programadas para começar em 2022.



O mesmo juiz considerou que o Governo anterior, que aprovou o alargamento do aeroporto em 2018, devia ter tido em conta o Acordo de Paris sobre o clima. Algo que o atual primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, apoia, visto que tem demonstrado estar contra a realização do projeto.



O Governo britânico já anunciou que não irá recorrer à decisão, o que pode significar o fim do projeto que já tem sido discutido há quase meio século. Por outro lado, Heathrow já afirmou que irá recorrer ao Supremo Tribunal e acrescentou que as preocupações climáticas podem ser resolvidas.



A decisão judicial foi sentida pelos ativistas climáticos como um momento de glória, salientando que o reconhecimento dos compromissos com as mudanças climáticas pode ter consequências em outros projetos.



"Este julgamento tem implicações bastante mais amplas e empolgantes e que podem manter a mudança climática no centro de todas as decisões de planeamento", disse Will Rundle, chefe jurídico da Friends of the Earth.



O projeto de ampliação do aeroporto de Londres tem estado sob o olhar atento de diversos grupos ambientais que tem criticado o aumento de emissões de gases, a poluição sonora e aumento do tráfego aéreo.

