Albufeira analisa pedido de informação prévia para construir hotel na antiga Praça de Touros

De acordo com a mesma fonte, o pedido de informação prévia (PIP) deu entrada em novembro de 2022, mas as conversações com os arquitetos da edilidade só vão começar agora, não se prevendo indicações definitivas sobre o destino da antiga Praça de Touros antes de passados "dois a três meses".

Com um PIP, os promotores de determinado projeto questionam as câmaras sobre a viabilidade de realizar determinada operação urbanística ou conjunto de operações urbanísticas diretamente relacionadas, pedido que antecede os procedimentos de licenciamento e comunicação prévia para obras de construção, ampliação, alteração, conservação e demolição de imóveis.

O gabinete de arquitetura e `design` Saraiva+Associados publicou na sua página de Internet o projeto, sob o nome Real Praça de Touros, que apresenta como sendo "um espaço urbano contemporâneo, sóbrio e ambicioso, que promove uma inclusão social e uma consciência ambiental relevante".

Nas imagens virtuais do projeto apresentadas, está prevista a construção, para um investidor privado, de "um hotel, áreas culturais, espaços comerciais de convívio e espaços ajardinados e de relaxamento" em vários edifícios e espaços que, no total, têm 11 mil metros quadrados de área.

De acordo com o projeto, o edifício de maior dimensão mantém a forma circular que tinha a Praça de Touros, inaugurada a 10 de abril de 1982 e desativada desde o final de 2019.

Um responsável da empresa que adquiriu o espaço em 2021 disse, na altura, à Lusa que os novos proprietários planeavam reabilitar o complexo urbanístico com 40 apartamentos, um centro comercial, onde funcionou um cinema, uma discoteca e um bingo, assim como a Praça de Touros, entretanto desativada.

"O nosso objetivo é fazer uma reabilitação urbana de toda a zona, preservando a memória e identidade da praça de touros na cidade", disse na altura Jorge Duarte, responsável administrativo da Corcova no Algarve - Investimentos Turísticos e Imobiliários, S.A -, que adquiriu o complexo em 2020.

A Praça de Touros de Albufeira, com capacidade para 3.803 espetadores, era a única que ainda funcionava de forma regular no Algarve.

Segundo os dados da Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC), em 2019 foi a praça com mais espetáculos em Portugal (20), mas a sexta em quantidade de assistência (16.260), numa média de 813 espetadores por tourada.

O Relatório da Atividade Tauromáquica 2019 elaborado pela IGAC salienta o facto de Albufeira "ter passado para sexto lugar em termos de espetadores, quando se mantinha há pelo menos quatro anos em segundo lugar, tendo sido apurado um decréscimo de cerca de 5.600 espetadores".