Alemanha rejeita proposta de orçamento da UE apresentada pela Comissão Europeia

"Um aumento global do orçamento da UE é inaceitável numa altura em que todos os Estados-Membros estão a fazer esforços consideráveis para consolidar os seus orçamentos nacionais. Por conseguinte, não poderemos aceitar a proposta da Comissão", lê-se no comunicado emitido pelo Chanceler Friedrich Merz.

"Também não apoiamos a tributação adicional das empresas proposta pela Comissão Europeia", refere o comunicado, numa reação ao projeto de orçamento para o período 2028-2034.

A Europa está a enfrentar desafios históricos aos quais o próximo quadro financeiro deve dar resposta.

"Temos de melhorar a nossa competitividade e estar preparados para a defesa. A Europa deve ser capaz de atuar globalmente", acrescenta o comunicado do Governo alemão, que reconheceu o empenho da Comissão na "reforma" e a vontade de estabelecer "novas prioridades".

"Esta é a direção certa para tornar a Europa forte para o futuro", concluiu o comunicado.

A Comissão Europeia propôs hoje um orçamento da União Europeia (UE) a longo prazo, até 2034, de dois biliões de euros, acima dos 1,2 biliões do atual quadro, que inclui mais contribuições nacionais e novos impostos.

"O próximo QFP [Quadro Financeiro Plurianual] será um ambicioso orçamento da UE com uma dimensão total de dois biliões de euros", anunciou o comissário europeu do Orçamento, Piotr Serafin, falando numa audição no Parlamento Europeu antes da apresentação oficial da proposta à imprensa em Bruxelas.

Após várias horas de negociações entre os comissários europeus, foi apresentado o primeiro pacote de proposta sobre o próximo QFP 2028-2034, com um envelope total de dois biliões de euros em autorizações (a preços correntes), assente em contribuições nacionais (com base no rendimento bruto nacional) de 1,26%.

O atual orçamento da UE a longo prazo é de 1,21 biliões de euros (o que inclui cerca de 800 mil milhões de euros a preços correntes do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, que financia os PRR), envolvendo contribuições nacionais de 1,1%.