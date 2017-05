Algarve investe 25 milhões de euros em mobilidade elétrica e transporte público

Projetar regiões inteligentes, foi o desafio proposto pela AMAL - Comunidade intermunicipal do Algarve, no primeiro Next.Mov - Smart Region Summit realizado no país.



Durante dois dias, 18 e 19 de maio, o autódromo internacional do Algarve, em Portimão, recebeu especialistas nacionais e estrangeiros para debaterem a mobilidade urbana sustentável, a transformação digital e a governação do futuro, num evento que contou com o apoio das principais entidades portuguesas da área dos transportes.



O evento incluiu, logo no dia 18, o 1º Encontro Nacional de Autoridades Intermunicipais de Transportes "de onde saiu a decisão de criar uma estrutura de coordenação que permita articular a oferta entre cada região por forma a melhorar o serviço às populações", explicou Miguel Freitas.



Para além de conferências, mais de 60 expositores deram a conhecer projetos inovadores e a mais recente tecnologia para a construção de uma sociedade mais eficiente, limpa e sustentável.



Destaque ainda para a assinatura do Protocolo de Colaboração entre a AMAL, os 16 municípios da região, o Turismo de Portugal, a empresa Mobi.E e a Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, referente à instalação de novos postos de carregamento para veículos elétricos com vista a criar uma rede eficiente no Algarve. Uma medida fundamental para incentivar a aquisição de viaturas mais ecológicas, contribuindo para a construção de uma "Região Carbono Zero".