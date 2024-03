Trata-se de um aumento de 7% no número de hóspedes e de 6,4% nas dormidas. O Instituto Nacional de Estatística revelou que o país recebeu quase dois milhões de turistas. O crescimento foi sentido em todas as regiões, mas com maior expressão no Oeste, Vale do Tejo e Açores. Britânicos, alemães e franceses foram os que mais visitaram o país no último mês.