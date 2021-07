Alterações climáticas. Homens à frente das mulheres em emissões poluentes

A sociedade sueca revelou que o homem causa mais 16 por cento de emissões que a mulher.







São os gastos com o combustível dos carros e consumos nas férias que marcam as diferenças de género.





"A forma como gastam é muito estereotipada - as mulheres gastam mais dinheiro na decoração da casa, saúde e roupas e os homens gastam mais em combustível para carros, alimentação fora de casa, álcool e tabaco" sublinha Annika Carlsson Kanyama, da empresa Ecoloop, que liderou o estudo, citado no diário britânico The Guardian.







Alterar o consumo de carne para alimentos vegetais e usar comboio em viagens de férias em vez de carro ou avião, as emissões reduzem em 40 por cento.





, disse Carlsson Kanyama.





Reduzir as emissões pessoais "é algo ao nosso alcance aqui e agora. Basta usar o mesmo dinheiro que se tem e comprar outra coisa", acrescenta.





A pesquisa comparou homens e mulheres solteiros. Os dados de famílias não estavam disponíveis.







De 2017, a publicação britânica dá conta de um estudo que sugere que "ter um filho a menos, não usar carro e evitar viagens de avião" são variáveis que reduzem o impacto dos indivíduos no ambiente.

Em 2010 e 2012, existem dados que indicam que o consumo de carne e energia por homens, já os colocava à frente das mulheres na produção emissões.





Estudar os comportamentos de consumos e diferenciá-los por género, ajuda a definir políticas e estratégicas para combater a crise climática, defendem os cientistas.







Por não terem em conta a relação entre o género e o meio ambiente, as políticas verdes da União Europeia estão a ser alvo de críticas.







"A crise climática é um dos principais desafios do nosso tempo e afeta homens e mulheres de maneira bem diferente", disse Leonore Gewessler, ministra do Clima da Áustria. "Por exemplo, a maioria das pessoas afetadas pela pobreza energética são mulheres. É, portanto, crucial levar as diferenças de género na equação, se queremos desenvolver soluções e uma transformação que funcione para todos".





Associa-se a voz de Nadège Lharaig, do Departamento Ambiental Europeu, que publicou recentemente um relatório, para quem