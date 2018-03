Altice quer vender três mil antenas

O grupo justifica a decisão de querer vender estas torres de comunicações porque já não são um ativo estratégico, sendo que a operadora quer vendê-las já neste semestre.



A notícia apanhou de surpresa os trabalhadores. Vítor Narciso, do sindicato dos correios e telecomunicações, entrevistado pela jornalista Ana Jordão, diz que não fica espantado com esta intenção mas deixa o alerta de que podem estar em risco postos de trabalho.



As torres de comunicações francesas e portuguesas são "o maior portefólio" disponível para venda no mercado na Europa, refere o grupo de Patrick Drahi no comunicado dos resultados da atividade da multinacional em 2017.