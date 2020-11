"Amazon Pharmacy". Novo serviço preocupa cadeias de farmácias físicas nos EUA

e recebê-los em casa gratuitamente, caso subscrevam o serviço Premium da plataforma.Lançado na terça-feira, este serviço aceita a maioria dos planos de seguro dos clientes, mas oferece também vantagens a quem não tenha seguro ou não queira utilizá-lo para comprar os medicamentos.Além disso, a recém-lançada Amazon Pharmacy está a oferecer descontos de 80 por cento em medicamentos genéricos e 40 por cento em fármacos de marca.Os efeitos na bolsa foram quase instantâneos. Grandes cadeias de farmácias, como a CVS Pharmacy, a Walgreen ou a Rite Aid

O negócio das farmácias move anualmente cerca de 300 mil milhões de dólares (o equivalente a cerca de 253 mil milhões de euros) nos Estados Unidos.

Segundo a Amazon, este novo serviço “torna mais simples aos consumidores comparar preços e adquirir medicamentos que possam ser entregues ao domicílio”, pelo que aquela que antes era a tarefa monótona de ir à farmácia física agora é “tão conveniente quanto qualquer outra compra”., considerou o vice-presidente da Divisão de Consumidores da empresa, Doug Herrington, em comunicado.

Privacidade dos clientes levanta preocupações

A Amazon Pharmacy é uma extensão da farmáciaPillPack, que há dois anos a Amazon comprou por 750 milhões de dólares. Já na altura as cadeias de farmácias físicas sofreram algum impacto. Atualmente, a PillPack possui licenças de farmácia em todos os 50 Estados norte-americanos.No novo serviço da empresa de Jeff Bezos,, passando depois a introduzir os dados do seu seguro de saúde, caso queiram utilizá-lo, e a comprar os medicamentos que desejam receber em casa.A Amazon Pharmacy tem, no entanto, levantado. A empresa já garantiu que o principal objetivo do novo serviço é “colocar os clientes em primeiro lugar”, pelo que não têm razão para preocupações.As limitações à circulação trazidas pela pandemia de Covid-19 têm levado a que cada vez mais pessoas evitem saídas desnecessárias e procurem receber em casa as suas compras. A Amazon facilitará este processo,

As farmácias físicas nos Estados Unidos habitualmente vendem outros produtos além de fármacos, tais como produtos de cosmética e higiene, medicamentos não sujeitos a receita médica ou até flores e comida pré-confecionada. Estas vendas não são, porém, o suficiente para garantir vantagem ao setor, uma vez que a Amazon também vende a maioria destes produtos no seu site.