Amnistias fiscais

O Governo faz uma avaliação negativa das "amnistias fiscais". Em causa a análise do relatório das Autoridade Tributária entregue no parlamento sobre a regularização de dinheiro oculto no estrangeiro nos anos de 2005, 2010 e 2012. O secretário de Estado dos Assuntos fiscais garante que hoje a troca de informação entre países afasta este tipo de recurso.