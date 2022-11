Anadia investe oito milhões de euros em zonas industriais do concelho

A abertura dos dois concursos públicos - para a ampliação da Zona Industrial de Amoreira da Gândara e a construção de uma nova Zona Industrial no Vale Salgueiro, em Alféloas - foi aprovada por unanimidade pelo executivo municipal, na reunião de quinta-feira.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, esta autarquia do distrito de Aveiro revelou que a empreitada de ampliação da Zona Industrial de Amoreira da Gândara tem um valor base que se aproxima dos 4,7 milhões de euros e um prazo de execução de 18 meses.

Com uma área de 36 hectares, prevê a criação de 17 novos lotes, "de grande e média dimensão", e a respetiva rede viária e infraestruturas de suporte ao funcionamento da zona industrial, de acordo com o Plano de Pormenor da Zona Industrial.

"A ampliação vai permitir que este parque industrial possa triplicar a sua capacidade, em termos de lotes, dando assim respostas à procura de espaços de grande dimensão", referiu.

Já a criação da Zona Industrial de Vale Salgueiro tem um valor base de cerca de 3,2 milhões de euros e um prazo de execução de 15 meses.

Esta nova zona industrial irá ocupar uma área de 17,6 hectares, contemplando a criação de 19 lotes e a respetiva rede viária e infraestruturas de suporte ao funcionamento da zona industrial.

"Estas novas áreas industriais, devidamente infraestruturadas, têm como objetivo atrair novos investimentos, dinamizadores da economia local, por forma a criar mais riqueza", justificou.

Na nota de imprensa, a Câmara Municipal de Anadia recordou ainda que está a implementar o programa `Invest em Anadia` I Estratégia Municipal de Promoção do Empreendedorismo, do Investimento e Criação de Empresas, "assumindo um papel ativo na promoção do empreendedorismo, no apoio às empresas e no reforço da captação de investimento".