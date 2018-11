Angolanos esperam "nova era" entre os dois países

Lusa21 Nov, 2018, 08:41 | Economia

Em declarações à agência Lusa, em Luanda, vários angolanos apontaram a necessidade do reforço da cooperação nos domínios económico, político e académico, recordando que Angola e Portugal estão "intrinsecamente ligados" e deve prevalecer na relação o "respeito mútuo".

Henriques André, funcionário público, espera melhorias nas relações entre os dois países, augurando que a visita a Portugal do Presidente angolano, João Lourenço, de 22 a 24 deste mês, marque o "fim do azedume que persistiu" nos últimos tempos.

"Espero que (as relações) sejam melhoradas a todos os níveis, porque, nos últimos anos, eram azedas. Com o novo Governo em Angola, estou em crer que as coisas melhorem", disse.

O funcionário público de 55 anos quer ver reforçada as relações no domínio económico e fundamenta: "sabemos que temos muitas empresas portuguesas que operam em Angola e devem continuar a ajudar o país a sair do marasmo em que se encontra".

Motorista de profissão, Pascoal Facata, de 50 anos, considera que a visita de João Loureço ao "país irmão" surge como retribuição da efetuada em setembro último pelo primeiro-ministro português, António Costa, e que também quer ver a cooperação económica "solidificada".

"Desde que haja uma relação, cada uma das partes deve respeitar essa relação" e "Portugal deve ver Angola como um país soberano, independente. Espero ver maior reforço no domínio da cooperação económica, precisamos de evoluir cada vez mais e penso que podemos contar com a ajuda de Portugal. A ida do Presidente a Portugal tem um significado especial", salientou.

Neusa Africana Gourgel, professora e contabilista angolana, de 37 anos, aponta a necessidade de Angola reforçar a cooperação com Portugal nos setores da Saúde, Economia, Educação e Banca, porque, justificou, o "país tem necessidades nesses domínios".

Para Otávio Luís, que trabalha como relações públicas, a ligação entre ambos os países está "ótima", pelo que prevê também "melhorias no domínio político e financeiro", porque "os investimentos" de angolanos em Portugal e de portugueses em Angola "continuam a unir os dois povos".

"Acho que, acima de tudo, é uma questão política e acredito que, se a questão política estiver bem resolvida, a questão financeira também estará bem acompanhada, uma vez que temos muitas coisas em comum entre os dois povos", salientou.

Já a professora Vanda Miguel, de 49 anos, considera que João Lourenço vai a Portugal com "boas intenções" e com vontade de "aproximar cada vez mais" os dois povos, "intrinsecamente ligados com ou sem vontade".

"E também espero que [a emissão de] o visto dos angolanos para Portugal seja melhorado. Ambos os Estados deveriam encontrar mecanismos para facilitar os vistos, já que a nossa ligação é muito boa", acrescentou.

A paixão pelo desporto que se faz em Portugal, particularmente o futebol, também foi exteriorizada pelos angolanos, que, em Luanda, a sua maioria "sofre" com o Sport Lisboa e Benfica, muitos "arrastados" pelo antigo avançado Pedro Mantorras.

"Sou do Benfica, este clube está no meu coração e sempre gostei a equipa do Benfica, por vezes nem janto, quando a equipa não apresenta um bom resultado", disse João Manuel, funcionário público.

Henriques André, também de "águia ao peito", manifesta crença em dias melhores para o clube encarnado lisboeta - "é a equipa que gosto e sofro muito, sobretudo com os últimos resultados e acho que o atual treinador vai melhorar a situação da equipa".

Distante, mas a seguir de perto a exibição do Benfica, está igualmente Otávio Luís, que tem memória dos momentos áureos quem Mantorras deixava os benfiquistas a "transbordarem" de alegria.

"Eu acompanho mais o Benfica, sei que neste momento estamos um bocadinho em baixo. Benfica porque a passagem de Mantorras deixou boas marcas, com sucesso. Daí o meu acompanhamento. Hoje ainda sofro, mas já não tanto", concluiu.

O Presidente angolano, João Lourenço, visita Portugal entre quinta-feira e sábado, devendo ser recebido pelas principais figuras do Estado português.