António Costa desfavorável à subida das taxas pelo BCE

Ontem, no Parlamento, avisou para o fraco impacto na inflação e os perigos da recessão.Mas no entender do economista Luís Aguiar Conraria o primeiro-ministro não tem razão quanto à inflação, mas reconhece que há riscos de recessão.O professor da Universidade do Minho até acha que o BCE até está a agir tarde. Para Luís Aguiar Conraria a entidade económica europeia deveria ter aumentado mais as taxas de juro e não ficaria surpreendido que hoje fosse anunciada uma subida de um ponto percentual.Uma subida que vai ter forte impacto em vários domínios, desde logo no crédito à habitação.Ontem no parlamento, António Costa confirmou que o Governo vai aprovar esta quinta-feira um diploma que obriga os bancos a renegociar alguns contratos.

Uma boa medida no ponto de vista de Luís Aguiar Conraria, mas explica que os clientes deviam procurar essa renegociação e não estar à espera das autoridades.





Quanto ao impacto da subida das taxas de referência nos empréstimos bancários é, no entender do economista, duro, mas necessário: