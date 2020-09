António Costa. Portugal não vai recorrer aos empréstimos de Bruxelas

Pelo menos enquanto a situação financeira do país não o permitir.



O Primeiro-ministro justifica a decisão com o forte endividamento do Estado.



De fora vai deixar assim uma verba de 15 mil e 700 milhões de euros... para já.



Pelo contrário Portugal vai aproveitar 12 mil e 900 milhões a fundo perdido.



Dinheiro que será utilizado integralmente no Plano de Recuperação e Resiliência português.



Revelação feita por António Costa ao lado da Presidente da Comissão Europeia.



O primeiro-ministro quer ser dos primeiros a fechar o acordo com a Comissão Europeia para estar na linha da frente no acesso aos apoios da União.