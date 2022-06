António Costa Silva: "Energia eólica offshore vai marcar transformação da matriz energética mundial"

Em entrevista à RTP, o responsável disse acreditar que "a energia eólica offshore vai marcar a transformação da matriz energética mundial" e frisou que Portugal tem um "potencial imenso".



"O mar tem sido uma vítima de toda a ameaça climática, mas pode também proporcionar grandes soluções para o futuro", sublinhou Costa Silva.



À RTP, o ministro explicou que da Conferência dos Oceanos, que está a realizar-se em Lisboa, pode resultar a Convenção para a Proteção dos Oceanos.



"Nós temos cerca de 7,7 por cento das áreas marinhas do mundo protegidas, é muito pouco. Temos um milhão de espécies no mar que estão em risco de extinção, e portanto temos de pôr em prática em todos os países o plano de proteção das áreas marinhas", defendeu.



O ministro da Economia e do Mar disse ainda esperar "que haja um conjunto de países que pelo menos abrace esta Convenção e avance, e isso significa proteger até 30 por cento das áreas marinhas do mundo".