António Saraiva considera "razoável" subida do salário mínimo para 700 euros

Entrevistado no programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, o presidente da CIP admitiu até que o valor do salário mínimo pode ir mais longe durante a legislatura.

António Saraiva revela que já há negociações em curso com o governo indigitado.