Antonoaldo Neves substitui Fernando Pinto à frente da TAP

Carlos Santos Neves - RTP11 Jan, 2018, 10:49 / atualizado em 11 Jan, 2018, 11:49 | Economia

Sai da presidência executiva da companhia aérea de bandeira Fernando Pinto, há 17 anos no cargo; entra Antonoaldo Neves, de 42 anos e igualmente com dupla nacionalidade – brasileira e portuguesa.



O nome do novo CEO da TAP indicado pelos acionistas do consórcio Antlantic Gateway, Humberto Pedrosa e David Neeleman, será oficializado em assembleia-geral no final deste mês.



Recorde-se que Antonoaldo Neves fazia já parte do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP na qualidade de CCO, ou Chief Commercial Officer, tendo mesmo desempenhado um papel de relevo durante a privatização da transportadora.





Foto: Nacho Doce - Reuters



O administrador foi presidente executivo da companhia brasileira Azul Linhas Aéreas e, ao lado de David Neeleman, guiou há seis anos a operação de fusão com a Trip. Antes, de 2011 a 2012, integrou o Conselho de Administração da empresa de gestão aeroportuária do Brasil Infraero, por nomeação do Governo Federal.



Fernando Pinto vai permanecer ligado à TAP durante dois anos “enquanto assessor”, segundo um email que o próprio fez chegar aos trabalhadores e ao qual a RTP teve acesso.

“Grande orgulho”

Na comunicação remetida aos profissionais da TAP, Fernando Pinto começa por escrever que se afastará “da direção executiva” da empresa “em breve” e “com grande orgulho”.

“O nosso caminho é crescer. E irei acompanhar esse crescimento de perto, uma vez que continuarei ligado à companhia nos próximos dois anos enquanto assessor da TAP”.

“Estes 17 anos na TAP foram a experiência mais enriquecedora da minha carreira. Não teria conseguido fazê-lo sem cada um de vós, de todos, os que já cá estavam quando cheguei e de todos os que foram entrando e que vi crescer profissionalmente com o passar dos anos, tal como a Companhia”, lê-se no email.



Adiante Fernando Pinto sublinha que a “a TAP é hoje três vezes maior” do que no momento em que iniciou funções “e cresceu muito também nestes dois anos de privatização”.



“Há 17 anos, quando cheguei à TAP, tinha como missão privatizar a empresa. Foi, como todos sabemos, um processo difícil, feito de muitos obstáculos e dificuldades. A TAP era já então uma grande empresa, feita de excelentes profissionais, com uma história consistente, digna de uma Companhia que representa um País”, assinala ainda o gestor.



“No entanto, enfrentava constrangimentos de ordem financeira que impunham a privatização. E enquanto esse objetivo não se concretizava, a empresa tinha de sobreviver. Esse foi um dos maiores desafios da minha equipa de gestão. Foram 15 anos de sobrevivência. Sobreviver à falta absoluta de capital, às imensas flutuações cambiais, à reestruturação da frota e por fim à chegada das low cost. Lembro de momentos de grandes desafios mas, acima de tudo, momentos de superação, em que foi possível, com a ajuda de todos, acreditar que a empresa tinha futuro”, reforça.

“A pessoa certa”

Quanto ao nome escolhido para a sucessão, Fernando Pinto escreve que Antonoaldo Neves “é a pessoa certa”.



“Aliás, fui eu mesmo quem o convidou para nos ajudar no programa de crescimento que lançámos há dois anos, o que lhe permitiu conhecer detalhadamente a Companhia. É um profissional com grande know how no setor, com experiência enquanto consultor da Mckinsey e membro do Conselho de Administração da empresa brasileira de aeroportos, a convite do Estado brasileiro”, recorda o presidente executivo cessante.“Não podia estar mais contente e entusiasmado com esta escolha para assumir os destinos da TAP”.



Fernando Pinto diz-se “absolutamente seguro de que, com a liderança de Antonoaldo, a TAP continuará neste incrível processo de crescimento”.



“Cabe agora aos acionistas iniciarem um novo ciclo com a eleição do meu sucessor para o lugar de presidente executivo da TAP, o que deverá acontecer já na próxima Assembleia Geral, a realizar no próximo dia 31 de janeiro”, prossegue.



“Acredito que devemos todos sentir-nos felizes ao ver aquilo em que a TAP se transformou: numa empresa notável que em 17 anos triplicou o seu tamanho: três vezes mais receitas, três vezes mais passageiros, três vezes mais rotas e três vezes mais aviões. Hoje a Companhia está presente em 85 destinos, em 35 países. Reconhecida com múltiplos prémios. E muito em breve terá novos aviões”, enumera, por fim, o responsável.



“Continuarei sempre a acreditar na TAP, porque sei que ela tem os melhores profissionais com quem tive o gosto de trabalhar ao longo dos últimos 17 anos”, conclui.