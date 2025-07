Anúncio de Trump. Portugal acredita que há tempo para negociar mas não exclui nenhuma opção

O presidente da República e o ministro dos Negócios Estrangeiros já reagiram à ameaça feita pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a imposição de tarifas de 30% sobre todos os produtos da União Europeia (UE) e do México, a partir de 1 de agosto. Durante uma visita oficial a São Tomé Príncipe, os líderes portugueses reafirmaram a posição de Portugal ao lado da UE e disseram acreditar que ainda há tempo para prosseguir com as negociações e encontrar um desfecho positivo para os dois lados do Atlântico.