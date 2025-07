Trump anuncia taxas de 30% contra UE e México a partir de 1 de agosto

Trump anunciou as tarifas sobre dois dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos em cartas publicadas na sua plataforma Truth Social.

"A partir de 01 de agosto de 2025, cobraremos da União Europeia uma tarifa de apenas 30% sobre os produtos da UE enviados aos Estados Unidos, independentemente de todas as tarifas setoriais", lê-se na carta publicada na Truth Social e endereçada à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.







Oficialmente, a União Europeia já veio criticar o anúncio de Trump e diz que continua pronta a trabalhar sobre um acordo.

Von der Leyen, que lidera o braço executivo da UE, afirmou em comunicado que o bloco continua pronto "para continuar trabalhando em direção a um acordo até 1 de agosto".

À Reuters, três fontes da EU consideraram que o anúncio é uma tática de negociação.

"Poucas economias no mundo igualam o nível de abertura e adesão da União Europeia a práticas comerciais justas", continuou.



"Tomaremos todas as medidas necessárias para salvaguardar os interesses da UE, incluindo a adoção de contramedidas proporcionais, se necessário."

Nesta carta, Trump afirmou também que o défice comercial dos EUA representava uma ameaça à segurança nacional.



"Tivemos anos para discutir a nossa relação comercial com a União Europeia e concluímos que precisamos de nos afastar desses défices comerciais de longo prazo, grandes e persistentes", escreveu o Presidente dos EUA.



Trump anunciou que reverterá a sua decisão "se a União Europeia ou as suas empresas decidirem fabricar produtos nos Estados Unidos".



Lança ainda uma ameaça, tal como noutras cartas do género, que se a União Europeia decidir aumentar as tarifas e retaliar, "o valor que decidir aumentá-las será adicionado aos 30%" já anunciados.



Já na carta para o líder mexicano, Trump reconheceu que o país tem ajudado a conter o fluxo de migrantes sem documentos e fentanil para os Estados Unidos. No entanto, disse que o país não fez o suficiente para impedir que a América do Norte se transformasse num "recreio do narcotráfico".